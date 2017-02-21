В дело харьковских живодеров направили в суд

Харьковская местная прокуратура №3 направила в Фрунзенский суд г.Харькова обвинительный акт относительно 17-летней харьковчанки по факту распространения видеопродукции, которая пропагандирует культ насилия и жестокости (ч.2 ст.300 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Досудебное сдедствие установило, что в конце октября 2016 года несовершеннолетняя девушка выложила в свободный доступ в одной из социальных сетей интернета видеозапись, на которой ее пса, породы бультерьер, натравили на котенка.

Эта запись вызвала большой общественный резонанс.

По данным экспертизы видео содержит материалы, которые пропагандируют культ насилия и жестокости.

Дело относительно парня, который на видео натравливал собаку, выделено в отдельное производство по ч.1 ст.299 УК Украины (жестокое обращение с животными). Досудебное расследование продолжается.

Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.