В Донецке более полусотни детей отравились просроченной гуманитаркой от Захарченко - соцсети

В одной из школ оккупированного Донецка массово отравились школьники.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

"Донецк. Из-за жадности Захарченко в школе №97 отравились 70 детей. Просроченная гуманитарка", - написал один из горожан на странице в Twitter.

#Донецк #Donetsk Из-за жадности #Захарченко в школе 97 отравилось 70 детей. Просроченная гуманитарка. Дончанам говорят помалкивать.

— чип и дейл (@JRijJyY08AkRzL8) 19 апреля 2017 г.

По его словам, дончанам приказали молчать об инциденте.

"По распоряжению Захара, детей кормят гуманитаркой. На базарах, в магазинах узнаю продукты из разных миссий, но без стикера "Не для продажи", - добавил он.

Другие пользователи соцсети подтвердили информацию, отметив, что также попадаются испорченные детские мясные гуманитарные консервы.

"Открываешь банку, а там мясо не розового цвета, а зеленое или серое", - жалуются люди.

В свою очередь во "ВКонтакте" жители Донецка отмечают, что, по последним данным, якобы отравились 180 человек.