 

В Донецке более полусотни детей отравились просроченной гуманитаркой от Захарченко - соцсети

20 апреля 2017 г. 11:06
Источник: ТСН
60 просмотров

В одной из школ оккупированного Донецка массово отравились школьники.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

"Донецк. Из-за жадности Захарченко в школе №97 отравились 70 детей. Просроченная гуманитарка", - написал один из горожан на странице в Twitter.

    #Донецк #Donetsk Из-за жадности #Захарченко в школе 97 отравилось 70 детей. Просроченная гуманитарка. Дончанам говорят помалкивать.
    — чип и дейл (@JRijJyY08AkRzL8) 19 апреля 2017 г.

По его словам, дончанам приказали молчать об инциденте.

"По распоряжению Захара, детей кормят гуманитаркой. На базарах, в магазинах узнаю продукты из разных миссий, но без стикера "Не для продажи", - добавил он.

Другие пользователи соцсети подтвердили информацию, отметив, что также попадаются испорченные детские мясные гуманитарные консервы.

"Открываешь банку, а там мясо не розового цвета, а зеленое или серое", - жалуются люди.

В свою очередь во "ВКонтакте" жители Донецка отмечают, что, по последним данным, якобы отравились 180 человек.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.