 

В Донецке митингуют против ОБСЕ

15 февраля 2017 г. 11:08
Источник: Корреспондент.net
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В оккупированном Донецке проходит митинг-протест против якобы неэффективной работы ОБСЕ на Донбассе. Акция проходит вблизи гостиницы Park Inn на бульваре Пушкина возле офиса наблюдателей

По информации местных СМИ, мероприятие носит мирный характер. Участники стоят с плакатами с надписями "ОБСЕ, открой глаза", "Хуг – агент Киева", "Хуг, скажи правду" и призывают сотрудников миссии перестать "подыгрывать Украине".

Представители мониторинговой миссии ОБСЕ вышли к протестующим дончанам и заверили, что все пожелания жителей ДНР передадут своему руководству.

Видео: 

Митинг в Донецке "обсе открой глаза"

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