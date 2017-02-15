В Донецке митингуют против ОБСЕ

В оккупированном Донецке проходит митинг-протест против якобы неэффективной работы ОБСЕ на Донбассе. Акция проходит вблизи гостиницы Park Inn на бульваре Пушкина возле офиса наблюдателей

По информации местных СМИ, мероприятие носит мирный характер. Участники стоят с плакатами с надписями "ОБСЕ, открой глаза", "Хуг – агент Киева", "Хуг, скажи правду" и призывают сотрудников миссии перестать "подыгрывать Украине".

Представители мониторинговой миссии ОБСЕ вышли к протестующим дончанам и заверили, что все пожелания жителей ДНР передадут своему руководству.