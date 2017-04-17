 

В Донецке собирают митинг недовольных шахтеров – разведка

17 апреля 2017 г. 18:47
Источник: Зеркало недели
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Мотивами для митинга являются задолженность по заработной плате и отправка в неоплачиваемый отпуск шахтеров.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) растет социальная напряженность, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Отмечается распространение призывов к коллективам неработающих шахт и их родственникам принять участие в 10 часов утра 19 апреля т.г. в митинге на площади Ленина в г. Донецк, на котором планируется выдвинуть требование главе "ДНР" Александру Захарченко провести неотложные мероприятия, направленные на повышение уровня благосостояния населения", - говорится в сообщении.

По информации разведки, мотивом данной акции служит тяжелое экономическое положение местного населения, сокращения и отправка в неоплачиваемый отпуск шахтеров и бездействие руководства шахт по выплате задолженности по заработной плате.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в общественном мнении Украины преобладает отношение к жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей как к заложникам. Так, 31% считают, что большинство жителей оккупированной части Донбасса являются заложниками определенных обстоятельств (семейных, материальных и т. п), 24% считают, что эти граждане стали заложниками действий незаконных вооруженных формирований, а еще 14,5% называют их заложниками провальной политики центральной украинской власти относительно освобождения этих территорий от российских войск и сепаратистов.

 

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