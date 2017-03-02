 

В египетском аэропорту задержан россиянин со взрывчаткой

02 марта 2017 г. 16:43
Источник: Левый берег
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В аэропорту египетского города Александрия задержан гражданин России, попытавшийся пронести в багаже взрывчатку.

Об этом сообщает Egyptian Independent со ссылкой на источник в аэропорту Борг эль-Араб.

Мужчина, предположительно, пытался попасть на борт самолета авиакомпании Turkish Airlines, который должен был вылететь в Стамбул.

Издание отмечает, что сотрудники службы безопасности воздушной гавани при досмотре заметили в багаже россиянина подозрительный предмет. На место были вызваны саперы, которые определили, что это самодельное взрывное устройство. По факту инцидента начато расследование, которым займется прокуратура.

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