В екопарке поселился Геша

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28 февраля 2017 г. 13:31
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Двухлетнего генета по кличке Геша в экопарк передала передали его хозяева, которые ранее держали генету в качестве домашнего питомца.

Как сообщается на сайте Харьковского экопарка, малыш повзрослел и стал требовать особого ухода и проявлять потребность во внимании дамы. Поэтому хозяева Геши решили передать его в экопарк, где уже живет девочка генета.

Сейчас Геша проходит последние необходимые процедуры и уже в марте будет готов знакомиться со своей потенциальной невестой и со всеми гостями.

Как известно, генеты представляют род хищных млекопитающих из семейства виверровых. Обычно они живут в тропических лесах и саваннах Африки, иногда встречаются в Испании и Франции. Генеты легко приручаются: африканцы часто используют их в хозяйстве для истребления мышей и крыс.

Отметим,  что Геша – не первый питомец в Харькове с таким именем. Ранее в харьковском дельфинарии уже поселился дельфин – тезка енота.
 

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