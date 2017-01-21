В Эквадоре задержан подозреваемый в краже 36 кг золота у инкассаторов в Нью-Йорке

В Эквадоре задержали мужчину, который обвиняется в краже из бронированной инкассаторской машины в Нью-Йорке контейнера с золотом весом в 36 килограммов и стоимостью 1,6 млн долларов.

Как отмечает BBC, 53-летний Хулио Нивело был задержан в четверг, 19 января, на западе Эквадора. Его адвокаты настаивают, что в момент совершения преступления его не было на территории США.

Кража произошла 29 сентября в одном из самых загруженных районов Манхэттена Мидтаун. На кадрах видно, что инкассаторская машина на некоторое время была оставлена без присмотра, и преступнику понадобилось всего 20 секунд, чтобы забрать контейнер с золотом. После совершения кражи вор шел по многолюдной улице, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Потом он вышел из зоны охвата камер.

Полиция склоняется к версии, что мужчина просто прогуливался неподалеку, когда увидел, что открытая машина оставлена без присмотра. Один из охранников понес по адресу доставку, а другой на минуту отошел к кабине за мобильным телефоном, оставив открытым кузов. "Я думаю, он просто воспользовался подвернувшейся возможностью, взял бочонок и был таков", - говорил детектив нью-йоркской полиции Мартин Пастор. По его мнению, преступник не знал, что именно находится в контейнере.

Золото стоимостью в миллионы долларов находилось в немаркированном черном металлическом ведре.