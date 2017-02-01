В ЕС окончательно согласовали отмену роуминга

В Европейском союзе окончательно согласована отмена роуминга при осуществлении мобильных звонков. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии. Представител Европейского парламента, совета и комиссии согласовали оптовые расценки для мобильных операторов.

В частности, после отмены роуминга, которая запланирована на 15 июня текущего года, расценки не должны превышать 3,2 евроцента за 1 мин. телефонного разговора и 1 евроцент за 1 SMS.

Оптовые тарифы на услуги передачи данных также будут снижаться поэтапно в течение пяти лет. К моменту отмены роумина стоимость 1 Гб трафика должна составить 7,7 евро, к 1 января 2018 года – 6 евро. К 1 января 2019 года стоимость будет составлять 4,5 евро/Гб, к началу 2020 года – 3,5 евро/ГБ, к 1 января 2021 – 3 евро/Гб и к началу 2022 года – 2,5 евро/Гб.

Отмена роуминга означает, что абоненты при поездках по странам ЕС будут звонить, отправлять SMS или пользоваться мобильным интернетом по той же цене, которую они платят у себя дома. По данным Еврокомиссии, за 10 последних лет цены на роуминг в ЕС упали более, чем на 90%.