В Эстонии начались учения НАТО при участии Украины

Сегодня в Эстонии начались военные учения Весенний шторм с участием около девяти тысяч военнослужащих государств-союзников по НАТО и партнеров, среди которых есть и Украина.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главного штаба Сил обороны Эстонии, подобные учения проводятся уже в 15 раз, но нынешние – самые крупные по сравнению с предыдущими маневрами.

В основном учения пройдут на севере и на северо-востоке страны Эстонии.

"Прежде всего Весенний шторм – это экзамен на зрелось для срочнослужащих, которые покажут, чему они научились. Это учения вооруженных сил Эстонии, в которых все большее участие принимают и союзники – в этом году более 2 тысяч солдат", – сказал командующий Силами обороны генерал Рихо Террас.

По его словам, "особенно важно, что наша 1-я пехотная бригада сможет отрабатывать взаимодействие с прибывшими сюда союзниками из Великобритании, Франции и Дании".

В учениях участвует тяжелая боевая техника Сил обороны Эстонии, а также танки M1A2 Abrams, Challenger 2 и Leclerc, боевые машины пехоты Warrior, Bradley, VBCI союзников по НАТО.

Кроме базирующихся в военном городке в Тапа британцев, французов, датчан и американцев, в Эстонию специально для участия в учениях прибывают солдаты и офицеры из Канады, Германии, Нидерландов, Польши, Финляндии, Швеции, Латвии, Литвы, Украины и Грузии. С воздуха их поддерживают авиационные средства из США, Польши, Бельгии и Испании.

Финальное построение состоится 25 мая на Центральном полигоне Сил обороны.