 

В этом году с помощью тестов промониторят знания выпускников начальной школы - Сидоренко

13 января 2017 г. 15:18
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Об этом сегодня, 13 января, сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

Приказ Министерства образования предусматривает проведение тестов, которые покажут качество знаний полученных учениками 4-х классов за время обучения в начальной школе. В этом году его проведут с 18 апреля по 15 мая, тестирование будут проходить не все четвероклассники, а пока лишь несколько групп школьников. А вот в 2018-м, отметил Александр Сидоренко, планируется, что тестирование проведут для всех выпускников начальной школы. На оценки учеников по школьным предметам, отметил он, результаты этих тестов не повлияют.

Видео: 

В этом году с помощью тестов промониторят знания выпускников начальной школы - 13.01.2017

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