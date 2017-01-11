В Европе из-за аномального холода умерли более 60 людей

Холодная погода унесла в Европе уже 61 жизнь, информирует DW.

Среди погибших - преимущественно бездомные.

Известно о по меньшей мере восьмерых замерзших на Балканах, где тысячи людей в отдаленных регионах, отрезанные из-за снегопадов, остались без отопления во время морозов ниже минус 20 градусов по Цельсию.

Трагедии также произошли в Сербии, Албании и Македонии - там погибли в основном люди преклонного возраста. В Польше погибли шесть человек. В Румынии заявили о шести новых смертей от переохлаждения. Местная власть в странах призывает помогать особо уязвимым слоям населения, в частности бездомным.