В Европе стартовала инициатива: минута молчания за женщинами, которые пострадали от коммунизма

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08 марта 2017 г. 20:16
Источник: Новое Время
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В среду, 8 марта, в 12.00 CET (в Украине — в 13.00) по инициативе Платформы европейской памяти и совести прошла минута молчания в память о миллионах женщин, которые стали жертвами коммунистической диктатуры, сообщил Центр исследований освободительного движения.

Платформа стремится привлечь внимание к грубому отношению к женщинам при коммунизме и напомнить, что за политические причины женщин казнили после показательных процессов или без суда, убивали во время попыток сбежать за "железный занавес", сажали в тюрьмах, концентрационных и трудовых лагерях

Посмотреть фото и биографии женщин, убитых коммунизмом, можно на сайте Платформы. Информацию об украинках-героинях проекта предоставили украинские участники Платформы — Институт национальной памяти, Центр исследований освободительного движения и Национальный мемориал Гололомору.

"Международный женский день имеет корни в женском рабочем движении в США в начале ХХ века. Присвоив его себе как идеологический праздник, коммунистические диктаторские режимы отмечали этот день с большим размахом. 8 марта женщинам дарили красные цветы и распивали алкоголь", — говорится в официальном релизе Платформы, которая объединяет 55 правительственных, академических и музейных учреждений из 19 стран Европейского Союза, Украины, Молдовы, Исландии, Албании, Канады и США.

"Женщин пытали, унижали их достоинство и преследовали многими другими способами. Женщинам, которые пережили коммунистическое преследование, было значительно труднее говорить о травмах, которые они понесли, чем мужчинам", — отмечают инициаторы акции.

Поэтому Европейская платформа памяти и совести призвала международное сообщество провести минуту молчания 8 марта 2017 г. на уважение бесчисленных миллионов женщин, чьи фундаментальные права человека были нарушены коммунистами.

В частности, это были участницы украинского освободительного движения ХХ века.

"Они были связными и врачами, занимались наукой и исследовали искусство, возглавляли восстания и управляли информационными отделами. В Международный день борьбы за права женщин напомним о женщинах-участницах украинского освободительного движения, которых убил коммунистический режим за их деятельность", — говорит исследовательница Олеся Исаюк.

Ранее Украинский институт национальной памяти в рамках предложения реформы календаря государственных праздников предложил оставить 8 марта - Международный день борьбы за права женщин — рабочим днем. Предложение направлено на возвращение этому празднику его первоначальное правозащитное значение, а не советского праздника "весны и красоты".
 

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