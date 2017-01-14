В Германии усилят меры борьбы с ненавистью и фейком в соцсетях

Правящая коалиция Германии договорилась об ужесточении мер против публикации в социальных сетях комментариев, разжигающих ненависть, а также фейковых новостей. Об этом со ссылкой на разговор главы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Фолькера Каудера и министра юстиции ФРГ, социал-демократа Гайко Мааса передает DW.

Отмечено, что коалиция намерена добиться, чтобы в Facebook, Twitter и других подобных интернет-сервисах были легкодоступны отделы для жалоб и реагировали в течение 24 часов. Иначе им грозит внушительный штраф. Интернет-платформы неудовлетворительно выполняют требования закона по удалению агрессивных комментариев и фейковых новостей оскорбительного и клеветнического характера, считают политики. Поэтому, по их мнению, теперь следует требовать соблюдения четких сроков.

"Надеемся, что практика удаления в Facebook будет значительно улучшена", - заявил Маас.

Он пригрозил "срочными правовыми последствиями", если в ходе мониторинга, который проведут в ближайшие недели, окажется, что удаляется слишком мало контента, за который следует наказывать.

