 

В Германии усилят меры борьбы с ненавистью и фейком в соцсетях

14 января 2017 г. 10:59
Источник: РБК-Украина
18 просмотров

Правящая коалиция Германии договорилась об ужесточении мер против публикации в социальных сетях комментариев, разжигающих ненависть, а также фейковых новостей. Об этом со ссылкой на разговор главы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Фолькера Каудера и министра юстиции ФРГ, социал-демократа Гайко Мааса передает DW.

Отмечено, что коалиция намерена добиться, чтобы в Facebook, Twitter и других подобных интернет-сервисах были легкодоступны отделы для жалоб и реагировали в течение 24 часов. Иначе им грозит внушительный штраф. Интернет-платформы неудовлетворительно выполняют требования закона по удалению агрессивных комментариев и фейковых новостей оскорбительного и клеветнического характера, считают политики. Поэтому, по их мнению, теперь следует требовать соблюдения четких сроков.

"Надеемся, что практика удаления в Facebook будет значительно улучшена", - заявил Маас.

Он пригрозил "срочными правовыми последствиями", если в ходе мониторинга, который проведут в ближайшие недели, окажется, что удаляется слишком мало контента, за который следует наказывать.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.