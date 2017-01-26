 

В Германиии признали законным увольнение солдата-расиста

26 января 2017 г. 11:30
Источник: Украинские новости
20 просмотров

Административный суд в Дюссельдорфе в среду, 25 января, признал правомерным увольнение со службы солдата-контрактника, который позволял себе расистские высказывания в адрес сослуживцев.

Бывший военнослужащий пытается обжаловать досрочный разрыв контракта, пишет Deutsche Welle.

Он был уволен из бундесвера еще в 2013 году после того, как трижды допускал дисциплинарные нарушения правоэкстремистского характера.

Так, он неоднократно называл некоторых своих сослуживцев евреями, пытаясь тем самым их оскорбить, а также позволял себе недопустимые высказывания в адрес темнокожего.

Кроме того, в ходе одного из занятий он сложил свастику из хомутов для обвязки кабелей. После этого бундесвер принял решение досрочно расторгнуть с ним контракт. Решение суда бывший военнослужащий теперь может обжаловать в высшем административном суде федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.