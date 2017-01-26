В Германиии признали законным увольнение солдата-расиста

Административный суд в Дюссельдорфе в среду, 25 января, признал правомерным увольнение со службы солдата-контрактника, который позволял себе расистские высказывания в адрес сослуживцев.

Бывший военнослужащий пытается обжаловать досрочный разрыв контракта, пишет Deutsche Welle.

Он был уволен из бундесвера еще в 2013 году после того, как трижды допускал дисциплинарные нарушения правоэкстремистского характера.

Так, он неоднократно называл некоторых своих сослуживцев евреями, пытаясь тем самым их оскорбить, а также позволял себе недопустимые высказывания в адрес темнокожего.

Кроме того, в ходе одного из занятий он сложил свастику из хомутов для обвязки кабелей. После этого бундесвер принял решение досрочно расторгнуть с ним контракт. Решение суда бывший военнослужащий теперь может обжаловать в высшем административном суде федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.