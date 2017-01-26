В Германиии признали законным увольнение солдата-расиста

Административный суд в Дюссельдорфе в среду, 25 января, признал правомерным увольнение со службы солдата-контрактника, который позволял себе расистские высказывания в адрес сослуживцев.
Бывший военнослужащий пытается обжаловать досрочный разрыв контракта, пишет Deutsche Welle.
Он был уволен из бундесвера еще в 2013 году после того, как трижды допускал дисциплинарные нарушения правоэкстремистского характера.
Так, он неоднократно называл некоторых своих сослуживцев евреями, пытаясь тем самым их оскорбить, а также позволял себе недопустимые высказывания в адрес темнокожего.
Кроме того, в ходе одного из занятий он сложил свастику из хомутов для обвязки кабелей. После этого бундесвер принял решение досрочно расторгнуть с ним контракт. Решение суда бывший военнослужащий теперь может обжаловать в высшем административном суде федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.