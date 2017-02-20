В Гибралтаре арестовали самую большую в мире яхту

Крупнейшая в мире частная парусная яхта, принадлежащая российскому миллиардеру Андрею Мельниченко была арестована в Гибралтаре.

Об этом сообщает издание Yacht Harbour.

Яхта арестована в связи с претензиями судостроительной компании Nobiskrug к заказчику, Valla Yachts Limited. Истец утверждает, что ему не перечислили в оговоренный срок последний транш в €9,8 млн. Средства нужно было заплатить до 27 января.

Отмечается, что вместе с претензиями по субподрядным счетам совокупная сумма иска составляет €15,3 млн.