 

В Гибралтаре арестовали самую большую в мире яхту

20 февраля 2017 г. 14:11
Источник: Левый берег
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Крупнейшая в мире частная парусная яхта, принадлежащая российскому миллиардеру Андрею Мельниченко была арестована в Гибралтаре.

Об этом сообщает издание Yacht Harbour.

Яхта арестована в связи с претензиями судостроительной компании Nobiskrug к заказчику, Valla Yachts Limited. Истец утверждает, что ему не перечислили в оговоренный срок последний транш в €9,8 млн. Средства нужно было заплатить до 27 января.

Отмечается, что вместе с претензиями по субподрядным счетам совокупная сумма иска составляет €15,3 млн.

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