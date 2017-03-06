В горсовете не увидели оснований для увольнения Чечельницкого

На сайте Харьковского горсовета опубликовали ответ на петицию с требованием уволить Сергея Чечельницкого с должности главного архитектора Харькова

В ответе секретарь горсовета Александр Новак сообщает, что оснований для увольнения Сергея Чечельницкого с должности главного архитектора Харькова нет.

"Факты, указанные в Вашей петиции, не подпадают под предусмотренные законодательством основания для прекращения Чечельницким С.Г. службы в органах местного самоуправления. В соответствии со статьей 19 Конституции Украины органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины. Учитывая изложенное, оснований для увольнения Чечельницкого Сергея Георгиевича с занимаемой должности не имеется", - отметил Новак.

Как сообщает АТН, на сайте Харьковского горсовета в феврале 2017 года появилась петиции с требованием уволить Сергея Чечельницкого с должности главного архитектора Харькова.

