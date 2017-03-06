 

В горсовете не увидели оснований для увольнения Чечельницкого

06 марта 2017 г. 13:45

На сайте Харьковского горсовета опубликовали ответ на петицию  с требованием уволить Сергея Чечельницкого с должности главного архитектора Харькова

В ответе секретарь горсовета Александр Новак сообщает, что  оснований для увольнения Сергея Чечельницкого с должности главного архитектора Харькова нет.

"Факты, указанные в Вашей петиции, не подпадают под предусмотренные законодательством основания для прекращения Чечельницким С.Г. службы в органах местного самоуправления. В соответствии со статьей 19 Конституции Украины органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины. Учитывая изложенное, оснований для увольнения Чечельницкого Сергея Георгиевича с занимаемой должности не имеется", - отметил Новак.

Как сообщает АТН, на сайте Харьковского горсовета в феврале 2017 года появилась петиции с требованием уволить Сергея Чечельницкого с должности главного архитектора Харькова.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Фасадные термопанели                          Недвижимость Италии                          Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує всіх бажаючих на випуск курсантів та День відкритих дверей, який відбудеться 4 березня 2017 року. Початок о 10:00. м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.Т: (057) 73- 98- 300.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.