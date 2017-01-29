 

В Харькове 2017 курсантов университета им. Кожедуба присоединились к флешмобу в поддержку ветеранов войны

29 января 2017 г. 16:30
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Сегодня в парке им. Горького 2017 курсантов и преподавателей Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба приняли участие в флешмобе #22pushupChallenge. Об этом сообщили Региональном медиа-центре Минобороны в Харьковской области.

Во время армейцы образовали фигуру самолета в хвостовой части которого были буквы «ХНУПС». Участники эстафеты синхронно отжались от асфальта 22 раза.

Эстафету «кожедубовцев» накануне приняли от Воздушных Сил ВС Украины, а право принять в ней участие передали коллектива Воздушного командования «Центр» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Как сообщал АТН, флешмоб # 22pushupChallenge запустили в 2016 году в США. Он посвящен проблеме самоубийств среди солдат, которые вернулись с войны. Суть флешмоба в том, чтобы 22 дня отжиматься от пола по 22 раза и передавать эстафету дальше. Число 22 символизирует количество ветеранов армии США, которые в 2014 году совершили самоубийство в один день.

Ранее к флешмобу уже присоединились харьковские пограничники и патрульные.
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Видео: 

ХНУПС прийняв участь у флешмобі #22pushupchallenge

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