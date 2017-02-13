В Харькове активисты облили филиал российского банка красной краской

Сегодня отделение российского «Сбербанка» активисты ГК «Азов» облили краской красного цвета и обклеили листовками.

Около полудня 150 человек собрались под стенами финучреждения на улице Донец-Захаржевского. Они озвучили требования о необходимости закрытия данного банка и ему подобных, высказали недоверие первым лицам государства и главе Нацбанка, после чего положили у входной двери поролон вырезанный по очертаниям границ карты Украины и облили его красной краской.

Активисты обосновали свое поведение тем, что банк финансирует страну-агрессора. Таким образом «Азов» защищает экономику страны от влияния РФ.

«Тезисом сторонников российских банков является то, что они приносят налоги в экономику Украины. Но в стратегическом значении - эти деньги ничто, перед тем фактом, что за определенное время, российские банки поддержанные российскими капиталами станут гегемонами на украинском рынке. И тогда избавиться от их участия в реальной экономике страны будет невозможно и через них РФ станет контролировать экономику нашего государства», написал на своей странице в Facebook Олег Ширяев.