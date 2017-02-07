В Харькове арестовали мужчин, которые убили дедушку из-за самогона

По ходатайству Лозовской местной прокуратуры Близнюковский районный суд Харьковской области взял под стражу без права внесения залога двух местных жителей, подозреваемых в разбое и в умышленном убийстве из корыстных побуждений (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украина).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Алексея Медяника, поздно вечером в начале февраля двое местных жителей (31 и 32 года) с. Садовое Близнюковского района пришли в дом 67-летнего дедушки.

Нетрезвые гости постучали в дверь. Когда дедушка открыл - сбили его с ног, надели хозяину на голову мешок из-под сахара и жестоко избили руками и ногами. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни - облили его маслом и подожгли.

Мужчины вынесли из дома 1 тыс. грн. и три бутылки самогона.

Досудебное расследование продолжается.

Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

