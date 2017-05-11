В Харькове арестовали налетчика на киоски

11 мая 2017 г. 13:51
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Дзержинский районный суд Харькова взял под стражу 28-летнего жителя Донецкой области, которому инкриминируют совершение ряда грабежей в киосках общества «Кисет». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как рассказала руководитель местной прокуратуры №1 Екатерина Шевцова, мужчине, ранее неоднократно судимому за грабежи, объявлено о подозрении по фактам похищения чужого имущества с проникновением в помещение (ч. 3 ст. 186 УК Украины).

«По предварительным данным, злоумышленник ночью разбивал витрины киосков, где работали женщины, и, пользуясь их беспомощностью, забирал из касс деньги. В прошлом месяце он ограбил три «Кисет», два из которых - в течение одной ночи. Общая сумма похищенных средств составляет более 8 тыс. грн. », - рассказала Шевцова.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений в других районах Харькова.

Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.

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