В Харькове арестовали подозреваемого в ограблении кредитного учреждения

Московский районный суд Харькова взял под стражу без права внесения залога 30-летнего ранее судимого харьковчанина, которого подозревают в разбое с проникновением (ч. 3 ст. 187 УК Украины).

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, на прошлой неделе злоумышленник зашел в финансовое учреждение, которое выдает быстрые кредиты, достал из кармана предмет, похожий на пистолет, приставил его к голове сотрудницы и потребовал деньги. Добычей вора стали 3 тыс. 700 грн.

Сейчас устанавливается причастность мужчины к другим подобным преступлениям.

Досудебное расследование продолжается.

Максимальная санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

