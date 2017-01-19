 

В Харькове арестовали серийного насильника

19 января 2017 г. 10:29
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Согласно ходатайству Харьковской местной прокуратуры №3 Орджоникидзевский районный суд г. Харькова взял под стражу без права внесения залога 27-летнего ранее судимого харьковчанина, которого подозревают по нескольким статьям УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Злоумышленнику оглашено о подозрении по ч.1,2 ст.153, ч.2 ст.152, ч.2 ст.186 УК Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, изнасилование и грабеж, совершенные повторно).

Мужчина нападал на женщин – затаскивал их в безлюдные места и насиловал. Сейчас установлено три эпизода преступлений. Жертвами стали женщины 20, 35 и 29 лет. Они опознали подозреваемого.

Нападения злоумышленник совершал в районе улицы 12 Апреля и парка «Зеленый гай». Одна из потерпевших пыталась позвать на помощь, набрав полицию с телефона, но мужчина отобрал его у нее.

На время совершения этих преступлений мужчина был условно осужден за разбои и грабежи. Также его разыскивала полиция из-за отсутствия на рабочем месте и по месту жительства.
Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику – 10 лет лишения свободы.

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