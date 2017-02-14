В Харькове арестовали водителя, который насмерть сбил подростка и сбежал

Киевский районный суд. Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 21-летнего водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

По информации начальника отдела прокуратуры области Игоря Чуба, мужу объявлено подозрение по факту нарушения правил безопасности дорожного движения и оставление без помощи лица, повлекших смерть (ч. 2 ст. 286, ч. 3 ст. 135 УК Украины).

ДТП произошло ночью 12 февраля на автодороге вблизи с. Станичное Нововодолажского района. После наезда на мальчика водитель "ВАЗа" скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Уже утром тело ребенка на дороге нашла местная врач-фельдшер.

Водителя разыскали и задержали в тот же день. Экспертиза установила, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

