 

В Харькове арестовали водителя, который насмерть сбил подростка и сбежал

14 февраля 2017 г. 18:00
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Киевский районный суд. Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 21-летнего водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. 

По информации начальника отдела прокуратуры области Игоря Чуба, мужу объявлено подозрение по факту нарушения правил безопасности дорожного движения и оставление без помощи лица, повлекших смерть (ч. 2 ст. 286, ч. 3 ст. 135 УК Украины).

ДТП произошло ночью 12 февраля на автодороге вблизи с. Станичное Нововодолажского района. После наезда на мальчика водитель "ВАЗа" скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Уже утром тело ребенка на дороге нашла местная врач-фельдшер.

Водителя разыскали и задержали в тот же день. Экспертиза установила, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.
 

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