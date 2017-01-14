В Харькове будут судить таксиста за ложное сообщение о разбое

В Индустриальный ОП поступила информация о разбойном нападении на таксиста на ул.Палладина. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

25-летний пострадавший рассказал, что трое его пассажиров, которых он вез в пгт.Рогань, угрожали ему ножом и отобрали 1800 гривен.

Следствием было установлено, что таксист работал на арендованом автомобиле. Чтобы отсрочить дату уплаты аренды, мужчина решил обратиться в полицию с ложным сообщением о совершении в отношении него разбоя.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления) и ч.1 ст. 384 (заведомо ложное показание) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают максимальное наказание до 2 лет лишения свободы.

Производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины закрыто на основании п. 1 ч. 1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины.