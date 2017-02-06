В Харькове будут судить участника захвата ХОГА

Прокуратура области утвердила и направила в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении еще одного активного участника массовых беспорядков во время мартовского захвата помещения Харьковской областной государственной администрации.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области

По сведениям начальника отдела прокуратуры области Игоря Чуба, завершено досудебное расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 294 УК Украины (активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся уничтожением имущества и захватом зданий) в отношении 31-летнего мужчины.

Установлено, что 1 марта 2014 житель Люботина принимал активное участие в массовых беспорядках на площади Свободы, во время которых произошел захват здания облгосадминистрации.

Участник штурма ХОГА правоохранители задержали в декабря 2016 года и сообщили о подозрении.

Предварительное судебное заседание назначено на 7 февраля текущего года.