В Харькове бывшие правоохранители напали на мужчину

11 января, утром, сотрудники Управления уголовного розыска совместно с спецназовцами «Корд» задержали группу разбойников в составе четырех человек, среди которых двое - бывшие сотрудники милиции. Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник ГУ МВД в Харьковской области Анатолий Дмитриев.

Один из задержанных уволился три года назад, второй - не прошел аттестацию. Бандиты напали на харьковского предпринимателя, отобрали у него 10 000 долларов США, 30 000 гривен, 4000 евро и завладели его иномаркой.

Пострадавший работал в сфере торговли. Напали на предпринимателя, когда он утром выходил со двора своего домовладения. Разбойники его избили, связали, затащили в дом и пытали, пока тот не признался, где прячет деньги. После преступления мужчины пытались скрыться на автомобиле своей жертвы. Работали злоумышленники в масках, при себе имели оружие.

Воров удалось задержать в течение нескольких часов после совершения разбоя.

Имущество, денежные средства и оружие изъяты.

Открыто уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортными средствами).

Сейчас идет проверка задержанных на причастность к совершению других тяжких преступлений. Задержанным грозит до 12 лет тюремного заключения.