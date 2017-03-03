В Харькове домушники обокрали харьковчанку

2 марта в 19:30 58-летняя харьковчанка обратилась в Холодногорский ОП с заявлением о краже. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

На место выехала СОГ. Установлено, что неизвестные отжали раму металлопластикового окна и проникли в дом. Оттуда они украли 8000 долларов, 5000 гривен, изделия из золота и серебра.

Следователем открыто уголовное производство по ч.4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции разыскивают лиц, причастных к совершению данного уголовного преступления.