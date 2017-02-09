В Харькове горел гараж: пострадал мужчина

8 февраля в 17:20 произошел пожар в гараже на территории гаражного кооператива «Шанс» по ул.Роганской, 143. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

По информации заявителей, из-под крыши гаража шел дым. На момент прибытия спасателей, пожар потушили охранники гаражного кооператива. Площадь составила не больше 4 кв.м.

На месте события ожоги получил собственники гаража – 44-летний мужчина. Спасатели потушили тлеющие вещи и помогли транспортировать потерпевшего в карету скорой помощи. С ожогами тела 90% его госпитализировали в больницу.

По предварительным данным, причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.