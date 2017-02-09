 

В Харькове государству вернули элитную постройку стоимостью 18 миллионов

09 февраля 2017 г. 12:46
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Благодаря принципиальной позиции прокуратуры Хозяйственный суд области удовлетворил заявление заместителя прокурора области относительно возврата в собственность государства недвижимого имущества площадью более 1 тыс. 700 кв.м. в элитном районе г.Харькова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В 2011 году во время процедуры банкротства госпредприятия, недвижимое имущество незаконно выбыло из собственности государства. Его с нарушением действующего законодательства передали в собственность трем физлицам. Собственник здания – Министерство аграрной политики и продовольствия Украины не предоставлял согласия на его отчуждение.

Сейчас решение суда исполнено в полном объеме – право собственности зарегистрировано за профильным Министерством.

Видео: 

Прокуратура через суд повернула Міністерству агрополітики будівлю вартістю понад 18 млн. грн.

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