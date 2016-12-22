 

В Харькове и области массово закрывают подпольные игорные заведения

22 декабря 2016 г. 12:36
42 просмотра

Обнаружили салоны, работали вопреки закону, работники Управления защиты экономики в Харьковской области ДЗЭ НПУ, следственного управления, общественности и работники территориальных отделов полиции.

С 10 декабря 2016 на территории города Харькова и области продолжается практический этап оперативно-профилактических мероприятий по противодействию незаконному игорному бизнесу.

По состоянию на 21 декабря в ЕРДР внесено 22 уголовных производства по фактам предоставления услуг в сфере игорного бизнеса. В рамках производств получено 17 судебных решений о проведении обысков в помещениях, где располагаются игорные заведения.

Всего во время обысков изъято 153 системных блока игрового оборудования, 15 единиц другого оборудования, которое использовалось для предоставления доступа к онлайн-играм, денежные средства в сумме более 63000 гривен.

Всего составлено 10 административных протоколов по ст. 181 (азартные игры) КУоАП.

В настоящее время проводятся следственные действия по уголовным производствами, которые открыты по ч.1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.