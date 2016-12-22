В Харькове и области массово закрывают подпольные игорные заведения

Обнаружили салоны, работали вопреки закону, работники Управления защиты экономики в Харьковской области ДЗЭ НПУ, следственного управления, общественности и работники территориальных отделов полиции.

С 10 декабря 2016 на территории города Харькова и области продолжается практический этап оперативно-профилактических мероприятий по противодействию незаконному игорному бизнесу.

По состоянию на 21 декабря в ЕРДР внесено 22 уголовных производства по фактам предоставления услуг в сфере игорного бизнеса. В рамках производств получено 17 судебных решений о проведении обысков в помещениях, где располагаются игорные заведения.

Всего во время обысков изъято 153 системных блока игрового оборудования, 15 единиц другого оборудования, которое использовалось для предоставления доступа к онлайн-играм, денежные средства в сумме более 63000 гривен.

Всего составлено 10 административных протоколов по ст. 181 (азартные игры) КУоАП.

В настоящее время проводятся следственные действия по уголовным производствами, которые открыты по ч.1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.