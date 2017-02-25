В Харькове игра в лотерею закончилась покушением на убийство

В конце 2016 года в больницу скорой был доставлен 22-летний мужчина с колото-резаным ранением грудной клетки. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Установлено, что в здании национальной лотереи между пострадавшим и другим парнем возникла ссора. В результате злоумышленник нанес пострадавшему удар ножом.

Правоохранители задержали 26-летнего ранее судимого за тяжкие преступления харьковчанина.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.