 

В Харькове капитан полиции погорел на взятке

27 января 2017 г. 18:03
294 просмотра

Прокуратура Харьковской области совместно с УСБУ в области разоблачили при получении неправомерной выгоды 30-летнего старшего оперуполномоченного одного из ОП ГУ Нацполиции в области.

Как сообщил начальник управления прокуратуры области Иван Тарасов, правоохранитель требовал 5 тыс. грн. от харьковчанки за оказания влияния на другого работника полиции, чтобы тот не начинал уголовное производство за якобы обнаружен имущественный преступление, она совершила.

Задержали полицейского "на горячем" - во время передачи ему второй части неправомерной выгоды в размере 2 тыс. грн.

Сейчас по ходатайству прокуратуры области Червонозаводский районный суд. Харькова отстранил полицейского от должности и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование проводится прокуратурой области по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.