В Харькове капитан полиции погорел на взятке

Прокуратура Харьковской области совместно с УСБУ в области разоблачили при получении неправомерной выгоды 30-летнего старшего оперуполномоченного одного из ОП ГУ Нацполиции в области.

Как сообщил начальник управления прокуратуры области Иван Тарасов, правоохранитель требовал 5 тыс. грн. от харьковчанки за оказания влияния на другого работника полиции, чтобы тот не начинал уголовное производство за якобы обнаружен имущественный преступление, она совершила.

Задержали полицейского "на горячем" - во время передачи ему второй части неправомерной выгоды в размере 2 тыс. грн.

Сейчас по ходатайству прокуратуры области Червонозаводский районный суд. Харькова отстранил полицейского от должности и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование проводится прокуратурой области по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).