В Харькове мать бросила ребенка на знакомую

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26 января 2017 г. 11:53
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25 января около 21:00 патрульные получили информацию о брошенном ребенке. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харькова.

Прибыв по месту вызова – на ул. Эстакадную, патрульные встретили заявительницу. Она рассказала, что несколько дней назад ее знакомая попросила присмотреть за однолетним ребенком. В итоге мальчик пробыл у заявительницы четыре дня.

Патрульные обратились к сестре родного отца малыша, которая находится в тюрьме. Но женщина отказалась забрать ребенка.
Как оказалось, у матери мальчика есть еще трое детей. Сейчас малыш находится в 24-й детской клинической больнице города.

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