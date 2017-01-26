В Харькове мать бросила ребенка на знакомую

25 января около 21:00 патрульные получили информацию о брошенном ребенке. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харькова.

Прибыв по месту вызова – на ул. Эстакадную, патрульные встретили заявительницу. Она рассказала, что несколько дней назад ее знакомая попросила присмотреть за однолетним ребенком. В итоге мальчик пробыл у заявительницы четыре дня.

Патрульные обратились к сестре родного отца малыша, которая находится в тюрьме. Но женщина отказалась забрать ребенка.

Как оказалось, у матери мальчика есть еще трое детей. Сейчас малыш находится в 24-й детской клинической больнице города.