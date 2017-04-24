В Харькове мужчина ходил по кладбищу с ножом и запугивал людей

24 апреля 2017 г. 10:30
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23 апреля, около 15 часов, неизвестный на 17-м городском кладбище угрожает гражданам ножом. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова.

Патрульные нашли 22-летнего мужчину с признаками сильного алкогольного опьянения, который угрожал окружающим и выражался нецензурной лексикой.

На замечание правоохранителей мужчина не реагировал, и не собирался прекращать противоправные действия. Кроме этого, гражданин начал оказывать активное сопротивление патрульным. Полицейские задержали мужчину за нарушение общественного порядка и доставили в отдел полиции для оформления соответствующих административных материалов.

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