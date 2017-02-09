 

В Харькове мужчина, который находился в розыске, прятался в подвале с бездомными

09 февраля 2017 г. 10:24
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8 февраля около 15:00 к патрульным поступила информация о том, что на ул.Космической, 4 в подвале находятся бездомные. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова.

По указанному адресу полицейские обнаружили 26-летнего жителя Чугуевского района, который находится в розыске по ч.2 ст.125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение, которое привело к кратковременной проблеме со здоровьем или незначительную потерю трудоспособности).

Для дальнейшего выяснения обстоятельств мужчину доставили в Холодногорский ОП.

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