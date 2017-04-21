 

В Харькове мужчина, который нападал на Евроактивистов осужден на восемь лет

21 апреля 2017 г. 12:11
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18 апреля Дзержинский районный суд Харькова осудил харьковчанина, который напал на шествие Евромайдановцев. Об этом говорится в постановлении суда.
На суде злоумышленник признал себя виновным и рассказал, что предложение о "надзоре" за активистами он получил накануне события от неизвестных мужчин.

Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы. Кроме того, осужденный должен компенсировать 2,4 тыс. грн, которые были потрачены на проведение экспертиз.

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