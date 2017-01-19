 

В Харькове мужчина «обчистил» квартиру своего знакомого

19 января 2017 г. 12:07
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29-летний парень ворвался в квартиру 53-летнего жителя поступила в Индустриальный ОП. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Злоумышленник затолкал потерпевшего в комнату, несколько раз ударил по голове и забрал из помещения телевизор, мобильный телефон и документы.
Установлено, что нападавший был знаком с потерпевшим. 29-летнего парня задержали.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время злоумышленник находится в Изоляторе временного содержания.

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