 

В Харькове мужчина ограбил фирму по выдаче кредитов

17 февраля 2017 г. 13:51
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Информация об ограблении поступила в Московский ОП 16 февраля в 12:10. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

На место выехала СОГ. Установлено, что злоумышленник зашел в помещение фирмы по выдаче кредитов. Он стал угрожать предметом, похожим на пистолет. В итоге ему удалось завладеть 3700 гривнами.
Через несколько часов мужчину задержали на территории Слободского района. Оказалось, что 30-летний мужчина уже был судим. У него изъяли деньги и другие вещественные доказательства.

Следователем факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

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