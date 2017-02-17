В Харькове мужчина ограбил фирму по выдаче кредитов

Информация об ограблении поступила в Московский ОП 16 февраля в 12:10. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

На место выехала СОГ. Установлено, что злоумышленник зашел в помещение фирмы по выдаче кредитов. Он стал угрожать предметом, похожим на пистолет. В итоге ему удалось завладеть 3700 гривнами.

Через несколько часов мужчину задержали на территории Слободского района. Оказалось, что 30-летний мужчина уже был судим. У него изъяли деньги и другие вещественные доказательства.

Следователем факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.