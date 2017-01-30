В Харькове мужчина "развел" знакомого на 65 000 гривен

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, 43-летний местный предприниматель, который занимается реализацией продовольственных товаров, поручил их закупку своему товарищу. С этой целью были выделены денежные средства в размере около 65 000 гривен, с которыми подозреваемый поехал в другую область. Но вместо закупки товаров он потратил их по своему усмотрению и пытался избежать ответственности за свой поступок.

41-летнему харьковчанину сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За совершение мошеннических действий путем злоупотребления доверием ему грозит до 3-х лет лишения свободы.