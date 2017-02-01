В Харькове мужчина с ножом напал на прохожего

В Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи был доставлен 40-летний мужчина с ножевым ранением груди. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

Установлено, что вечером, в одном из магазинов между ним и неизвестным мужчиной завязался конфликт. Мужчины вышли на улицу и продолжили спор там. В итоге во время драки злоумышленник нанес потерпевшему удар ножом.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 8 лет лишения свободы.