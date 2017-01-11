В Харькове мужчина вынес золото из чужого дома

30-летняя жительница Харькова обратилась в Московский ОП с заявлением о краже. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Установлено, что 37-летний мужчина днем разбил окно в доме и залез внутрь помещения. Оттуда он вынес золотые изделия.

Подозреваемый был два раза судим за кражи.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПКУ, находится в изоляторе временного содержания.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.