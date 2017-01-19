 

В Харькове мужчины воровали топливо из чужих авто

19 января 2017 г. 11:53
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19 января в 5:30 патрульные получили информацию о том, что на ул. Библика, 3 из автомобилей сливают дизтопливо и бензин. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова.

На месте заявитель рассказал, что неизвестные слили из его авто около 40 литров топлива и уехали на авто универсал красного цвета.

На проспекте Московском, 266 патрульные остановили похожий автомобиль. В его салоне находились четыре мужчины. Во время осмотра авто было выявлено четыре канистры с топливом, пустые канистры и шланги.

Также было найдено вещество растительного происхождения и три бутылки растворителя.
По данному факту на место была вызвана СОГ.

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