 

В Харькове "на горячем" поймали 19-летнего наркодилера

23 февраля 2017 г. 17:01
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В ходе отработки района, сотрудники Холодногорского отдела полиции установили, что 19-летний харьковчанин употреблял у себя дома марихуану и занимался ее продажей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Парня задержали «с поличным» во время одной из продаж. У него изъяли деньги и 5 граммов наркотика.
При осмотре квартиры правоохранители нашли растительное вещество зеленого цвета в высушенном и измельченном состоянии, весом около 50 граммов, фрагмент полимерной бутылки с наслоениями вещества коричневого цвета внутри, а также стеклянное устройство для курения.

Следователем Холодногорского ОП открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) и ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

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