 

В Харькове на вокзале поймали мужчину с психотропами

21 февраля 2017 г. 13:37
1 просмотр

На станции Харьков-Пассажирский сотрудники Холодногорского ОП изъяли у 39-летнего жителя Запорожья 28 полимерных пакетиков с веществом синтетического происхождения синего цвета и 4 пакетика белого цвета. Общий вес составил 35 грамм. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3-х лет лишения свободы.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.