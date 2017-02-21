В Харькове на вокзале поймали мужчину с психотропами

На станции Харьков-Пассажирский сотрудники Холодногорского ОП изъяли у 39-летнего жителя Запорожья 28 полимерных пакетиков с веществом синтетического происхождения синего цвета и 4 пакетика белого цвета. Общий вес составил 35 грамм. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3-х лет лишения свободы.