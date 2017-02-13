В Харькове начался суд общественников против горсовета

В Дзержинском районном суде началось рассмотрение иска от общественной организации против горсовета в отношении, по их мнению, незаконного проведения конкурса на памятный знак на площади Свободы.

Истцы считают, что конкурс был проведен с процессуальными нарушениями и требуют отменить его проведение и, как следствие, его результат.

Судебное заседание вызвало ажиотаж среди общественности. В зале суда много прессы и представителей громады. Всего около 100 слушателей. При этом столько же стоят около входа в здание суда и ждут в очереди, чтобы их записали и пропустили внутрь.

Напомним, активисты решили оспорить установку памятника. А на сайте горсовета зарегистрирована петиция с просьбой уволить Чечельницкого.