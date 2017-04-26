В Харькове накрыли масштабную схему легализации псевдопереселенцев

Правоохранители прекратили на Харьковщине масштабную схему незаконной легализации псевдопереселенцев с временно оккупированных террористами территорий.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его информации, организовал противоправный бизнес житель Луганщины вместе с несколькими сообщниками. Они подыскивали лиц из так называемой "ДНР/ЛНР", которые хотели получать социальные выплаты от украинского государства как вынужденные переселенцы, не меняя места жительства.

В сделке были задействованы отдельные служащие управления труда и социальной защиты населения Харьковского горсовета и областного управления Фонда социального страхования. Участники группировки ставили псевдопереселенців на учет, открывали им банковские карточные счета, платежные карты для получения пенсий, пожизненные государственные стипендии и другие социальные выплаты. Оформление каждого человека составило в среднем более семи тысяч гривен.

По информации спецслужбы, среди псевдопереселенців, которые незаконно получали выплаты из Государственного бюджета Украины, были участники незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР/ЛНР".

Во время обысков в Харькове по местам проживания организаторов группировки, помещениях государственных учреждений и органах местного самоуправления оперативники СБУ изъяли ксерокопии документов в более чем двух тысяч переселенцев. Правоохранители также обнаружили почти сто банковских карт, крупную сумму денег в иностранной и национальной валютах, сепаратистскую символику.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической группы или террористической организации). Действия служащих будут квалифицированы в рамках отдельного производства. Продолжается досудебное следствие.