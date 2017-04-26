В Харькове накрыли масштабную схему легализации псевдопереселенцев

26 апреля 2017 г. 16:51
15 просмотров

Правоохранители прекратили на Харьковщине масштабную схему незаконной легализации псевдопереселенцев с временно оккупированных террористами территорий.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его информации, организовал противоправный бизнес житель Луганщины вместе с несколькими сообщниками. Они подыскивали лиц из так называемой "ДНР/ЛНР", которые хотели получать социальные выплаты от украинского государства как вынужденные переселенцы, не меняя места жительства.

В сделке были задействованы отдельные служащие управления труда и социальной защиты населения Харьковского горсовета и областного управления Фонда социального страхования. Участники группировки ставили псевдопереселенців на учет, открывали им банковские карточные счета, платежные карты для получения пенсий, пожизненные государственные стипендии и другие социальные выплаты. Оформление каждого человека составило в среднем более семи тысяч гривен.

По информации спецслужбы, среди псевдопереселенців, которые незаконно получали выплаты из Государственного бюджета Украины, были участники незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР/ЛНР".

Во время обысков в Харькове по местам проживания организаторов группировки, помещениях государственных учреждений и органах местного самоуправления оперативники СБУ изъяли ксерокопии документов в более чем двух тысяч переселенцев. Правоохранители также обнаружили почти сто банковских карт, крупную сумму денег в иностранной и национальной валютах, сепаратистскую символику.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической группы или террористической организации). Действия служащих будут квалифицированы в рамках отдельного производства. Продолжается досудебное следствие.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.