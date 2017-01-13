 

В Харькове нашли угнанный автомобиль под завалами снега

13 января 2017 г. 11:39
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13 января около 00:30 патрульные обнаружили на ул. Культуры, 12 автомобиль TOYOTA CAMRI. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова.

Автомобиль был без номерных знаков и покрыт большим слоем снега. Это вызвало подозрение у правоохранителей.

Во время проверки этого транспортного средства патрульные установили, что авто числится как угнанное.

На место вызвали СОГ.

Напомним, полиция предоставила статистику угона автомобилей в Харькове.

Как сообщалось ранее, салтовчане объединились для поиска угнанных машин без помощи полиции.

 

 

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