В Харькове не будут отключать горячую воду и тепло

Зам губернатора сообщил, что харьковчанам не стоит опасаться отключения тепла и горячей воды. Об этом сообщил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко.

По его словам, существует законодательное ограничение на прекращение подачи услуг населению.

Сейчас решается главный вопрос, из-за которого возникли недопонимания между НАК «Нефтегаз» и КП «Харьковские тепловые сети». Тепловики начали получать средства за услуги, оказанные тем харьковчанам, которые оформили субсидию. Именно эти деньги и пойдут в НАК «Нефтегаз».