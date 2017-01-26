 

В Харькове не будут отключать горячую воду и тепло

26 января 2017 г. 13:14
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Зам губернатора сообщил, что харьковчанам не стоит опасаться отключения тепла и горячей воды. Об этом сообщил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко.

По его словам, существует законодательное ограничение на прекращение подачи услуг населению.

Сейчас решается главный вопрос, из-за которого возникли недопонимания между НАК «Нефтегаз» и КП «Харьковские тепловые сети».  Тепловики начали получать средства за услуги, оказанные тем харьковчанам, которые оформили субсидию. Именно эти деньги и пойдут в НАК «Нефтегаз».

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