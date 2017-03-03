В Харькове обнаружили «конвертационный центр» с оборотом в 20 миллионов

«Конвертационный центр», который успел перевести наличку в 20 миллионов гривен обнаружили в Харькове сотрудники СБУ вместе с прокуратурой. Об этом в своем Facebook сообщает начальник пресс-центра УСБУ В Харьковской области Владислав Абдула.

С 2015 до 2016 года злоумышленники создали на подставных лиц несколько фиктивных фирм, которые использовались для вывода в теневой оборот средств предприятий реального сектора экономики.

Предприниматели, которые импортировали продукты питания, поставляли их фиктивным фирмам за безналичный расчет, а наличку возвращали по вычету процента.

В ходе обысков изъяли документы и носители информации.

Кроме этого было выявлено большое количество пропагандистской продукции антиукраинского характера.

Уголовное производство открыто по ч.4 ст.190 (мошенничество) УК Украины.