 

В Харькове обнаружили «конвертационный центр» с оборотом в 20 миллионов

03 марта 2017 г. 11:48
96 просмотров

«Конвертационный центр», который успел перевести наличку в 20 миллионов гривен обнаружили в Харькове сотрудники СБУ вместе с прокуратурой. Об этом в своем Facebook сообщает начальник пресс-центра УСБУ В Харьковской области Владислав Абдула.

С 2015 до 2016 года злоумышленники создали на подставных лиц несколько фиктивных фирм, которые использовались для вывода в теневой оборот средств предприятий реального сектора экономики.

Предприниматели, которые импортировали продукты питания, поставляли их фиктивным фирмам за безналичный расчет, а наличку возвращали по вычету процента.
В ходе обысков изъяли документы и носители информации.

Кроме этого было выявлено большое количество пропагандистской продукции антиукраинского  характера.
Уголовное производство открыто по ч.4 ст.190 (мошенничество) УК Украины.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує всіх бажаючих на випуск курсантів та День відкритих дверей, який відбудеться 4 березня 2017 року. Початок о 10:00. м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.Т: (057) 73- 98- 300.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.