 

В Харькове объявлен карантин из-за африканской чумы свиней

23 января 2017 г. 12:32
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В Харькове объявлен карантин в связи со вспышкой африканской чумы свиней,  сообщает пресс-служба горсовета.

Соответствующее решение было принято на заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Харьковском городском совете.

Как сообщил и. о. начальника управления Госпродпотребслужбы в городе Харькове Михаил Матвийчук, вспышка этого заболевания была выявлена в селе
Белаши Дергачевского района.

Комиссией установлена зона надзора и защиты в радиусе 20 км от места эпизоотического очага, в которую входит вся территория Харькова.

В связи со сложившейся ситуацией будет обеспечен контроль за перемещением живых свиней и продукции из них на территории Харькова. Также не будет допускаться перемещение живых животных без ветеринарных документов, а мяса свиней - без справок, введенных решением Государственной чрезвычайной протиэпизоотической комиссии при Харьковской областной государственной администрации. Кроме того, будет запрещена реализация продукции животного происхождения на ярмарках, выставках и т.п. без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в государственных лабораториях.

 

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